Pisa torna la Strapazzata | sport e tradizione sul Lungarno

Sabato 25 aprile, Pisa ospiterà la 45ª edizione della ‘Strapazzata’, un evento che combina corsa e camminata lungo il Lungarno. La manifestazione inizia alle 9 del mattino e richiama partecipanti di diverse età, tra sport e socialità. La tradizionale iniziativa si svolge ogni anno in città, attirando appassionati di attività all’aperto e cittadini che vogliono condividere un momento di convivialità.

Sabato 25 aprile, la città di Pisa vivrà la 45° edizione della ‘Strapazzata’, una corsa-camminata che unisce sport e socialità, con il ritrovo fissato per le ore 9.30 presso la Torre della Cittadella sul Lungarno Simonelli. L’evento, che vede il coinvolgimento diretto di famiglie e appassionati, si prepara a celebrare il ritorno di una tradizione cittadina molto sentita dopo l’interruzione durata undici anni. Il percorso, che ha le sue radici storiche proprio nel luogo simbolico del Lungarno, non è solo una sfida motoria ma un momento di aggregazione che punta a coinvolgere diverse fasce d’età. La promozione dell’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Comune di Pisa, il Pisa Road Runners Club A.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pisa, torna la Strapazzata: sport e tradizione sul Lungarno Notizie correlate In rosso per la “Strapazzata”: la tradizione celebra la regata delle Repubbliche marinarePisa, 7 aprile 2026 – Ad un mese dall’evento cittadino preferito dalle famiglie pisane, ritornata dopo 11 anni di attesa nel 2025, aperte le... Torna la corsa 'Strapazzata' a suon di musica in vista della Regata StoricaTorna per 45ª edizione la 'Strapazzata', la corsa-camminata che anticiperà la Regata Storica delle Repubbliche Marinare. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Torna la Strapazzata: Pisa corre tra musica, sport e solidarietà; Pisa - STRAPAZZATA 2026_ a Pisa il 25 aprile; Podismo: aperte le iscrizioni alla 45° edizione della 'Strapazzata'; Strapazzata 2026 - Pisa. Podismo: aperte le iscrizioni alla 45° edizione della 'Strapazzata'Sabato 25 aprile Pisa ospiterà la 45° edizione della ‘Strapazzata’, la tradizionale corsa-camminata ludico motoria cittadina, tornata lo scorso anno dopo undici anni di assenza e da sempre legata alla ... pisatoday.it Torna la corsa 'Strapazzata' a suon di musica in vista della Regata StoricaLa Strapazzata, giunta al 45° anno, tornata nel suo luogo di origine del 1982, ovvero sotto la torre della Cittadella, vedrà la novità della musica lungo i percorsi da 5 e 10km dislocati in città, con ... pisatoday.it Libreria Fogola Pisa - facebook.com facebook Genoa, De Rossi: “Pisa Vinciamo e siamo salvi. E io resto qui” x.com