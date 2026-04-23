A Padova astri nascenti della lirica cinese cantano brani italiani di Beethoven e Mozart
A Padova, il 15 maggio alle 21, si terrà un evento musicale alla Sala dei Giganti organizzato dal Soroptimist International Club Padova. Durante la serata, giovani artisti della lirica cinese interpreteranno brani di Beethoven e Mozart, creando un dialogo tra culture diverse. L’iniziativa sostiene i Medici con l’Africa Cuamm, un’Organizzazione non governativa italiana dedicata alla tutela sanitaria in Africa. La serata si svolge in un contesto di solidarietà e scambio culturale.
Al chiaro di luna, il 15 maggio alle 21 in Sala dei Giganti, sarà per Padova un evento internazionale di musica e solidarietà organizzato da Soroptimist International Club Padova a favore dei Medici con l'Africa Cuamm di Padova - la principale Ong italiana impegnata nella tutela sanitaria delle.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Notizie correlate
Leggi anche: Tra Mozart e Beethoven con i Virtuosi Italiani
Il collezionismo di Sports Cards cresce in Italia, tra leggende del calcio e astri nascenti di nuovi sportDa semplice passione a opportunità di guadagno: le carte sportive in Italia sono il nuovo fronte dell’investimento.
Contenuti utili per approfondire
Si parla di: PADOVA : Astri nascenti della lirica cinese cantano brani italiani di Beethoven e Mozart; VENEZIA: GIORNATA DEL MARE, I SOMMOZZATORI DEL R.O.A.N. E GLI ALUNNI DELLA V. PISANI INSIEME PER LA PULIZIA DEI FONDALI.
Padova astri nascenti della lirica cinese cantano brani italianiAl chiaro di luna, il 15 maggio alle 21 in Sala dei Giganti, sarà per Padova un evento internazionale di musica e solidarietà organizzato da Soroptimist International Club Padova a favore dei Medici c ... mediterranews.org