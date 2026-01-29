Remigrazione scontro sulla conferenza alla Camera Pd | La Lega ci ripensi Molinari | Iniziativa personale di un deputato

A poche ore dall’annuncio della conferenza stampa sulla remigrazione prevista per domani alla Camera, la polemica infuria. Il Partito Democratico chiede alla Lega di ripensarci e non partecipare, mentre Molinari accusa che si tratta di un’iniziativa personale di un deputato. La tensione cresce, e il dibattito si fa acceso sui gruppi che promuovono l’evento, tra cui CasaPound, Forza Nuova e altre sigle dell’estrema destra.

Roma, 29 gennaio 2026 – Non si è ancora tenuta la conferenza stampa sulla remigrazione (in programma domani nella sala stampa della Camera) ma già infiamma la polemica nei confronti delle organizzazioni promotrici: CasaPound, Forza Nuova, fronteskins e altre sigle dell'estrema destra. Dietro la sigla del Comitato “Remigrazione e Riconquista”, queste organizzazioni presenteranno a Montecitorio la raccolta firme di una proposta di legge di iniziativa popolare sul cosiddetto “programma nazionale di remigrazione”. Ad aprire le porte della Camera all'estrema destra è il  deputato della Lega, Domenico Furgiuele, vicino all'eurodeputato Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

