Annullato evento sulla remigrazione alla Camera | Pd M5s e Avs occupano sala stampa | Nazi-fascisti fuori

Deputati di Pd, M5s e Avs hanno bloccato l’evento sulla remigrazione alla Camera, occupando la sala stampa e gridando “Nazi-fascisti fuori”. La discussione è saltata, e i parlamentari hanno preso il controllo della sala per protestare contro l’iniziativa. Nessuno si è mosso finché non è arrivata la polizia.

Deputati di Pd, M5s e Avs hanno presidiato l'aula in cui avrebbe dovuto svolgersi l'evento sulla remigrazione. Presente anche il deputato della Lega Domenico Furgiuele, che ha organizzato l'evento insieme a Casapound. Tensioni tra le opposizioni e il deputato del Carroccio: "In questo momento non ci sono le condizioni di ordine pubblico per poter far svolgere la conferenza stampa", ha fatto sapere Montecitorio.

