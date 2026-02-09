Stamattina si è svolta una cerimonia di Azione Universitaria con alcuni esponenti di Fratelli d’Italia. Durante l’evento, sono state ribadite le critiche alle istituzioni toscane, accusate di non rispettare il Giorno del Ricordo, legge del 2004. Nel frattempo, un’attività di volantinaggio e questionari nelle scuole ha evidenziato che il problema principale riguarda gli insegnanti schierati a sinistra. La discussione si fa sempre più calda su come si affrontano certi temi nelle aule scolastiche.

"Né la Regione Toscana né nessun altro tocchi il Giorno del Ricordo sancito per legge nel 2004 e il nostro volantinaggio e questionario nelle scuole ha messo in luce che un problema e grosso, c’è sugli insegnati schierati a sinistra". E’ quanto emerso dalle dichiarazioni di Chistian Nanipieri e Simone Fabbrini durante la commemorazione per le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, organizzata da Azione Universitaria movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Ieri, una trentina di giovani si sono dati appuntamento in zona Largo San Zeno ed hanno fatto due tappe celebrative. La prima davanti alla stele dedicata al sottotenente degli Alpini, Enzo Zerboglio e poi alla rotonda Martiri delle foibe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cerimonia di Azione Universitaria con esponenti di Fratelli d’Italia

Due uomini incappucciati hanno preso di mira la sede di Fratelli d'Italia a Garbatella, a Roma.

I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia ad Arezzo, Francesco Palazzini e Renato Viscovo, commentano la recente presa di posizione di Azione a sostegno di Donati.

