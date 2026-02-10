Il Carnevale a Napoli si anima con sfilate e eventi gratuiti in piazza. Centinaia di persone si radunano per le strade, attente a colori, maschere e musica. La festa coinvolge grandi e bambini, che si divertono tra carri allegorici e balli tradizionali. La città si prepara a vivere un momento di allegria e tradizione, con l’obiettivo di rendere indimenticabile questa edizione.

"> Carnevale di Bella Piazza a Napoli: un evento da non perdere. Il 14 febbraio 2026, nel giorno di San Valentino, Napoli si prepara a festeggiare il Carnevale di Bella Piazza. Questa grande manifestazione si svolgerà in Piazza Garibaldi, presso la Portineria Garibaldi, e rappresenta un’opportunità imperdibile per bambini, famiglie e ogni cittadino, con un forte focus sulla sostenibilità e la multiculturalità. Programma della giornata di festa. Le attività inizieranno alle ore 11:00 con il laboratorio “Carnevale dei Malfatti”, dove i partecipanti potranno divertirsi con postazioni trucco e fotocall, attive per tutto il corso della giornata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Carnevale a Napoli: eventi gratuiti e sfilate per una festa indimenticabile in piazza!

Approfondimenti su Carnevale Napoli

Il Carnevale entra nel vivo tra Mili Marina e Galati.

Valguarnera si appresta a vivere sei giorni di festeggiamenti per il Carnevale 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Carnevale Napoli

Argomenti discussi: Carnevale 2026, cosa fare a Napoli: gli eventi da non perdere; SOTTENCOPPA – Carnevale Sonico Napoletano; Carnevale a Napoli e dintorni 2026, tra riti sonici, riscatto sociale e giganti di cartapesta; Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dal 5 all’ 8 febbraio 2026.

Carnevale a Napoli e dintorni 2026, tra riti sonici, riscatto sociale e giganti di cartapestaMusica, impegno sociale e parate monumentali: ecco tutto quello che dovete sapere sugli eventi e le sfilate del Carnevale di Napoli e dintorni nel 2026. siviaggia.it

Carnevale 2026, cosa fare a Napoli: gli eventi da non perdereTra carri in maschera, travestimenti e costumi popolari, nel capoluogo partenopeo questa tradizione ha conservato il suo sapore più autentico. Soprattutto per le strade della città Napoli si prepara a ... tg24.sky.it

Dal 13 al 17 febbraio 2026, Napoli torna a vivere il suo Carnevale più visionario tra musica, rituali e performance. - facebook.com facebook