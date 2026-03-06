Germania domina la prima giornata di Coppa del Mondo di ciclismo su pista a Perth

A Perth si è aperta la tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista, con le finali che hanno deciso i piazzamenti principali. La prima giornata ha visto gare intense e risultati importanti, con atleti di diversi paesi che si sono sfidati nelle discipline in programma. La competizione prosegue con l’obiettivo di determinare le classifiche generali e qualificare i partecipanti per le fasi successive.

È stata inaugurata a Perth una tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista, con finali decisive che hanno definito i posizionamenti principali. L'Italia non ha partecipato all'evento a causa di problemi logistici che hanno ostacolato l'arrivo in Australia. Le gare hanno presentato una serie di vincitori e podi provenienti da diverse nazioni, offrendo una panoramica chiara dello stato attuale della disciplina. Nella finale dell'eliminazione maschile, il Moritz Augunstein ha conquistato la vittoria superando il padrone di casa Thomas Cornish, con Raphael Kokas al terzo posto. Nell'eliminazione femminile, la Yareli Acevedo Mendoza ha trionfato.