Italia salta la Coppa del Mondo di ciclismo su pista a Perth per garantire la sicurezza

La nazionale italiana di ciclismo su pista ha deciso di non partecipare alla prima tappa della competizione a Perth, in Australia, per motivi di sicurezza legati alla situazione geopolitica. La scelta è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente questa gara, senza indicazioni su altre manifestazioni future. La decisione è stata presa per tutelare atleti e staff coinvolti, in un momento di tensioni internazionali.

La situazione geopolitica in evoluzione influenza anche lo sport internazionale. La nazionale italiana di ciclismo su pista ha rinunciato alla prima tappa della Coppa del Mondo 2026, in programma a Perth dal 6 all'8 marzo. La decisione, comunicata dalla Federciclismo, deriva da considerazioni logistiche e di sicurezza che non hanno consentito una partecipazione affidabile della squadra alle condizioni richieste. La scelta è stata determinata dalla cancellazione dei voli previsti con Qatar Airways e dall'impossibilità di riproteggere la trasferta su altre compagnie non operanti nell'area mediorientale. Dopo la valutazione di tutte le possibili soluzioni, non è emersa alcuna modalità in grado di garantire la partenza dell'intera squadra in un'unica soluzione né un arrivo anticipato rispetto all'inizio delle gare.