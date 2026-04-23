A Monteombraro nascerà piazza San Carlo

A Monteombraro sarà realizzata una nuova piazza chiamata San Carlo. La notizia è stata comunicata durante una riunione della Consulta locale, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione o sul progetto specifico. La decisione riguarda l’area pubblica del paese e si inserisce in un intervento di riqualificazione urbana già pianificato. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali modifiche o lavori preparatori.

Montombraro avrà la sua piazza San Carlo. È questo l’annuncio emerso nel corso della Consulta frazionale di martedì sera, durante la quale il sindaco di Zocca, Federico Ropa, ha illustrato il progetto che interessa l’area di via San Carlo, progetto che nasce da un percorso partecipato condiviso con la Consulta frazionale avviato oltre 2 anni fa. Il progetto vedrà non soltanto la realizzazione di piazza San Carlo, con adeguata pavimentazione, arredo, verde e illuminazione, ma anche la riqualificazione del parcheggio da 18 posti auto retrostante all’ex istituto San Carlo con collegamento pedonale con la piazza e la ristrutturazione del monumento ai martiri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Monteombraro nascerà piazza San Carlo Notizie correlate San Valentino a Torino fra arte e selfie: in Piazza San Carlo un gigante cuore di fiori celebra l'amoreSe c’è un luogo dove l’amore trova casa a Torino, quel luogo è il "salotto buono" della città. Torino in festa per San Valentino: un cuore di 2000 fiori italiani illumina Piazza San Carlo fino al 15 febbraio.Piazza San Carlo, il “salotto buono” di Torino, è oggi il palcoscenico di un’installazione floreale straordinaria.