Torino in festa per San Valentino | un cuore di 2000 fiori italiani illumina Piazza San Carlo fino al 15 febbraio

Torino si trasforma in un enorme cuore di fiori per festeggiare San Valentino. Fino al 15 febbraio, Piazza San Carlo si riempie di 2000 fiori italiani, posizionati in modo da creare un cuore gigante. L’installazione, curata dall’Associazione Fiorai di Ascom Confcommercio Torino, attira molti passanti e turisti. È un modo semplice e diretto per celebrare l’amore e portare un tocco di colore in città.

Torino si veste di fiori per San Valentino: un cuore monumentale di 2000 fiori italiani, curato dall'Associazione Fiorai di Ascom Confcommercio Torino, illumina Piazza San Carlo fino al 15 febbraio, diventando un'attrazione per cittadini e turisti e un omaggio all'attesa e alla bellezza dell'amore. Piazza San Carlo, il "salotto buono" di Torino, è oggi il palcoscenico di un'installazione floreale straordinaria. L'evento, inaugurato il 10 febbraio 2026, trasforma il cuore della città in un luogo suggestivo e romantico, attirando l'attenzione di residenti e visitatori. L'installazione, intitolata "Aspettando l'amore", è un'opera d'arte vivente realizzata da 15 maestri fiorai.

