San Valentino a Torino fra arte e selfie | in Piazza San Carlo un gigante cuore di fiori celebra l' amore

A Torino, Piazza San Carlo si trasforma in un grande scenario di festa per San Valentino. Da oggi, 10 febbraio, e fino a domenica 15, il cuore della città si riempie di fiori e selfie. Un’installazione gigante di fiori, creata dall’Associazione Fiorai di Ascom Confcommercio Torino, invita i passanti a vivere l’amore in modo semplice e spontaneo. La piazza si anima con colori vivaci e un’atmosfera romantica, attirando coppie e curiosi che vogliono scattare una foto davanti al grande cuore fiorito.

Se c'è un luogo dove l'amore trova casa a Torino, quel luogo è il "salotto buono" della città. Da oggi, 10 febbraio, e fino a domenica 15 febbraio, Piazza San Carlo ospita "Aspettando l'amore", la spettacolare installazione floreale curata dall'Associazione Fiorai di Ascom Confcommercio Torino.

