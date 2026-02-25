Uil inaugurata la nuova sede di Subbiano

Questa mattina è stata inaugurata la nuova sede Uil di Subbiano, in via Don Lorenzo Boschi 19. Un appuntamento al quale hanno presenziato il segretario generale della Uil Toscana Paolo Fantappiè, il tesoriere Uil Toscana e responsabile dei servizi Gianluca Cavallaro, il coordinatore della Uil Arezzo Cesare Farinelli. Paolo Fantappiè ha dichiarato: “Oggi abbiamo rinnovato una nuova sede a Subbiano. Una bella sede, grande, nuova: questo è il percorso che caratterizzerà la UIL Toscana, rinnovamento e apertura di nuove sedi per essere più capillari nel territorio toscano. Vogliamo andare in controtendenza rispetto alle tante attività che chiudono nei piccoli centri. Noi vogliamo valorizzarli e soprattutto aprire presidi di democrazia nei confronti delle persone che hanno più difficoltà di noi, che hanno più problemi, per dare delle risposte a tutte le cittadine e cittadini”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

