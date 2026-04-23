A Milano, si può sperimentare la Slow Breakfast Experience presso Horto Restaurant, in collaborazione con 1895 Coffee Designers di Lavazza. La colazione si svolge in un ambiente che invita a prendersi tempo, con attenzione alla qualità dei prodotti e alla preparazione. Il locale offre una selezione di cibi e bevande pensata per chi desidera iniziare la giornata con calma e attenzione ai dettagli, valorizzando un momento di relax prima di affrontare la giornata.

A Tua, nel distretto di Tabanan tra le foreste di Bali, l’alba profuma di latte di cocco che bolle sul fuoco. Le donne del villaggio preparano la colazione come si fa da secoli, con riso nero cotto dolcemente, banane arrostite e ripassate nello zucchero, papaya appena raccolta. Attorno, solo il verde dei campi terrazzati di Jatiluwih e il canto degli animali della radura. A Hanoi, nel nord del Vietnam, il primo pasto si fa per strada, insieme agli anziani che si svegliano prima del sole per preparare il xôi xéo: un pugno di sticky rice cotto a vapore con fagioli verdi, mais, curcuma e ingredienti che cambiano con le stagioni, avvolto nelle foglie di banano.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - A Milano per la colazione lenta: ecco com'è e come di vive la Slow Breakfast Experience

La COLAZIONE a MILANO CONSIGLIATA da TUTTI è DAVVERO la PIÙ BUONA!

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