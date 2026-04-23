A Milano è stata inaugurata BAOL, una biblioteca a offerta libera situata in viale Molise 47, all’ingresso di un edificio Aler nel quartiere Calvairate-Molise-Ponti. La struttura presenta una vetrina che si distingue visivamente rispetto alle altre, attirando l’attenzione dei passanti. Questa iniziativa mira a portare i libri in zone dove le librerie tradizionali sono meno presenti, offrendo un nuovo spazio di lettura accessibile a tutti.

In viale Molise 47, all’ingresso di un caseggiato Aler nel quartiere Calvairate-Molise-Ponti, c’è una vetrina che brilla in modo diverso dalle altre. Non espone scarpe né smartphone, ma libri. Migliaia di libri. E sopra quella vetrina, un nome che è già una dichiarazione d’intenti: BAOL, Biblioteca a Offerta Libera. Entri, scegli, leggi. Poi decidi tu quanto vale. BAOL è uno spazio di soli 35 metri quadrati dove i libri si possono prendere in prestito gratuitamente oppure portare a casa lasciando un contributo volontario, anche simbolico. È il lettore a decidere quanto può e vuole dare. Un gesto semplice, quasi rivoluzionario nella sua semplicità, in una città dove il costo della vita cresce di anno in anno e la cultura rischia di diventare l’ennesimo lusso da sacrificare sull’altare dei conti che non tornano.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - A Milano apre BAOL, la biblioteca a offerta libera che porta i libri dove non arrivano le librerie

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