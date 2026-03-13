A Milano nel quartiere Calvairate–Molise–Ponti è stata inaugurata BAOL, una libreria che funziona con un sistema di offerta libera. Si tratta della prima struttura del genere nella città, che permette ai visitatori di prendere o donare libri senza obblighi di pagamento. L’apertura di questa libreria rappresenta un nuovo modo di condividere e accedere alla cultura nel quartiere.

Il quartiere Calvairate–Molise–Ponti accoglie una novità radicale per Milano: l’apertura di BAOL, la prima biblioteca a offerta libera della città. Lo spazio, situato in viale Molise 47, offre un modello alternativo dove i libri non sono più merci da pagare a prezzo fisso ma beni condivisi basati sulla fiducia e sull’autodeterminazione economica del lettore. In un momento storico segnato dall’inflazione che erode i bilanci familiari, questo progetto trasforma la lettura da lusso accessibile solo ai ricchi in un diritto garantito a tutti, indipendentemente dal potere d’acquisto. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comitato Inquilini Calvairate–Molise–Ponti e due coordinatori specifici, Grazia Casagrande e Massimo Gentili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: nasce BAOL, la prima libreria a offerta libera

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