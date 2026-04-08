Milano ha avviato un bando che prevede l’assegnazione di dieci spazi demaniali a librerie di prossimità distribuite in vari quartieri della città. L’iniziativa mira a incrementare la presenza di punti di lettura nei diversi quartieri, offrendo nuove opportunità di spazio per le librerie locali. Il progetto è stato annunciato dall’amministrazione comunale e riguarda le procedure di assegnazione degli spazi disponibili.

Palazzo Marino ha dato il via a un nuovo bando per l’assegnazione di dieci spazi demaniali destinati a librerie di prossimità in diverse zone di Milano. L’obiettivo è trasformare locali al piano strada di edifici residenziali pubblici in centri culturali e sociali per i residenti. L’operazione si inserisce nel quadro del programma Sefémm, coordinato dall’Assessorato al Demanio. Questa strategia mira a dare nuova vita a superfici che variano dai 30 ai 190 metri quadri, situate in punti nevralgici della città. Tra le aree interessate figurano viale Lombardia, corso XXII Marzo, via Scaldasole e via Borsieri, coprendo strategicamente ogni municipio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano scommette sui libri: 10 nuove librerie per i quartieri

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