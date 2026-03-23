Il pareggio dell'Inter contro la Fiorentina ha riacceso una lotta scudetto che sembrava ormai arrivata ai titoli di coda. La squadra di Chivu, ora, ha soltanto 6 punti di vantaggio sul Milan e 7 sul Napoli. Un margine ancora cospicuo, ma quasi dimezzato rispetto a 3 giornate fa. A otto partite dal traguardo, la corsa al titolo è entrata nella fase decisiva: rossoneri e partenopei hanno l'ultima occasione per tentare la rimonta. Al termine di Inter-Fiorentina, Ivan Cordoba è intervenuto dagli studi di 'DAZN' per analizzare il pareggio dei nerazzurri e dire la sua sulla corsa scudetto. Ecco, di seguito, le parole dell'ex difensore colombiano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cordoba: “Il Milan lo vedo con qualche problema dentro al gruppo, non penso che possa lottare per lo scudetto”

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