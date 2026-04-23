La sesta stagione di LOL: chi ride è fuori arriva in Italia con un cast che rappresenta una delle espressioni più recenti della comicità nazionale. Tra i partecipanti figura Carlo Amleto, riconosciuto come uno dei volti emergenti del nuovo surrealismo italiano. Lo show continua a proporre momenti di ilarità, contribuendo a mettere in luce i talenti più giovani e innovativi nel panorama comico.

LOL: chi ride è fuori arriva in Italia alla sesta stagione e nel suo cast presenta uno dei volti più interessanti della nuova comicità italiana. Dalla solida formazione attoriale (European Union Academy of Theater and Cinema di Cinecittà e Scuola civica di Teatro Paolo Grassi) al debutto teatrale con Giampiero Solari, Carlo Amleto ha saputo fondere il pianismo jazz coltivato fin da piccolo al surrealismo comico, diventando anche un fenomeno virale sui social. L’ingresso nel cast di LOL: Chi Ride è fuori (2026) è la consacrazione definitiva. Carlo Amleto porta nel game-show di Prime Video tutta la forza della propria comicità istintiva e musicale.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - A LOL: chi ride è fuori 6 Carlo Amleto porta il "nuovo surrealismo" italiano, che incarna perfettamente

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