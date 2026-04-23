A fuoco appartamento si teme per la persona che ci vive

Nel pomeriggio, un incendio è divampato in un appartamento situato nel quartiere di Parco San Ciro, a Portici. Secondo quanto riferito, ci sono preoccupazioni riguardo alla persona che vive nell'abitazione coinvolta. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio o eventuali feriti.

Da quanto apprende NapoliToday un incendio sarebbe divampato questo pomeriggio in un appartamento del popoloso Parco San Ciro, a Portici. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco, subito accorsi. Perimetrata la zona e iniziate le operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme. Si teme.🔗 Leggi su Napolitoday.it Mio FRATELLO fa un APPUNTAMENTO con la Mia MIGLIORE AMICA e... Notizie correlate Leggi anche: Fiamme nella notte, a fuoco un appartamento. Una persona intossicata, famiglie in strada e tanta paura Como, incendio in un appartamento: a fuoco una stufa a bioetanolo, una persona intossicataIntervento di soccorso tecnico nel corso della giornata a Como, in via Vittorio Roasio, dove si è sviluppato un incendio all’interno di una palazzina... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incendio a Boccea: in fiamme un appartamento (video); Incendio in pieno centro a Milano, fiamme in un appartamento di corso Monforte: evacuato il palazzo; Incendio in un appartamento a Staranzano, in salvo gli inquilini; Incendio in via Capruzzi, fiamme al settimo piano di un condominio: sette persone evacuate. A fuoco appartamento, si teme per la persona che ci viveDa quanto apprende NapoliToday un incendio sarebbe divampato questo pomeriggio in un appartamento del popoloso Parco San Ciro, a Portici. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco, subito accorsi. napolitoday.it Cuneo, frigorifero va a fuoco in un appartamento: due anziani in ospedaleIncendio di un frigorifero, in un alloggio al terzo piano di una palazzina, in via Antica di Busca a Cuneo. L'allarme oggi, lunedì 20 aprile, alle 16.30, quando la cucina è stata rapidamente invasa da ... targatocn.it C'è stato un altro brutto incendio all'ultimo piano di un appartamento questa mattina alle 11.00 in via Rizzitelli a Barletta. Intervento dei Vigili del fuoco ed incendio donato. Fortunatamente anche qui nessun ferito - facebook.com facebook #Gorizia, #incendio stamattina in via De Gasperi, fiamme in un appartamento al terzo piano di un edificio: 2 persone, bloccate all’interno per il denso fumo, salvate dai #vigilidelfuoco. Evitata propagazione all’intero edificio [ #30marzo 14:15] x.com