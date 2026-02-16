Como incendio in un appartamento | a fuoco una stufa a bioetanolo una persona intossicata

16 feb 2026

A Como, un incendio provocato da una stufa a bioetanolo ha causato un intervento di soccorso questa mattina in via Vittorio Roasio. Una persona ha inalato fumo ed è stata portata in ospedale per accertamenti. L’incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento in una palazzina di due piani, danneggiando parte dell’ambiente.

Intervento di soccorso tecnico nel corso della giornata a Como, in via Vittorio Roasio, dove si è sviluppato un incendio all’interno di una palazzina di due piani fuori terra. A provocare il rogo sarebbe stata una stufa a bioetanolo, che ha generato fiamme e fumo all’interno dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei locali e per evitare che l’incendio potesse propagarsi ad altre parti dell’edificio. Presente anche il personale sanitario del 118: la persona che si trovava all’interno dell’appartamento è rimasta leggermente intossicata dai fumi ed è stata assistita direttamente sul posto, senza necessità di trasporto in ospedale.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

