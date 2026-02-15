Fiamme nella notte a fuoco un appartamento Una persona intossicata famiglie in strada e tanta paura
Nella notte, un incendio divampa in un appartamento a Fucecchio, causando l’intossicazione di una persona e lo sgombero di alcune famiglie. Le fiamme si scatenano alle 2.20 in viale Cristoforo Colombo, quando le squadre dei vigili del fuoco arrivano sul posto per spegnere il rogo che si è sviluppato nell’ultimo piano di un palazzo di due piani.
Fucecchio, 15 febbraio 2026 – Fiamme nella notte a Fucecchio. Intorno alle 2.20 di oggi, 15 febbraio, le squadre sono intervenute in viale Cristoforo Colombo per un incendio divampato in un appartamento all’ultimo piano di un edificio di due piani fuori terra. Sul posto sono arrivate due squadre, una delle quali proveniente dal comando di Pisa con il distaccamento di Castelfranco, oltre a un’autoscala. I vigili del fuoco hanno fatto ingresso nell’abitazione, invasa dal fumo, e hanno evacuato un uomo che è stato poi affidato al personale sanitario del 118 per gli accertamenti del caso. Le fiamme, sviluppatesi all’interno di un locale dell’appartamento, sono state spente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Paura nella notte, a fuoco un appartamento in via Turati: 72enne soccorsa tra le fiamme
Nella notte di venerdì 2 gennaio, un incendio ha interessato un appartamento in via Turati, nel quartiere Shangai.
L'appartamento va a fuoco: fumo e fiamme impressionanti, ferita una persona
Ieri mattina a Chiusa, un incendio ha interessato un appartamento mansardato, causando fumo e fiamme visibili.
Ho incendiato accidentalmente la mia casa e questo mi ha reso milionario.
Argomenti discussi: Incendio nel Milanese, a fuoco un ex pub nella notte; Boato e fiamme a Sassari, auto a fuoco nella notte: indagini in corso; Paura nella notte a Castelnuovo, auto in fiamme e vigili del fuoco al lavoro; Fiamme nella notte ad Assemini, a fuoco un’auto e un camper in sosta.
Fiamme nella notte in una palazzina: uomo ustionato, sei famiglie fuori casaUn incendio partito da una stufa ha avvolto un’abitazione di Montefalcone del Sannio. Un uomo di circa 70 anni è rimasto ustionato, sei famiglie evacuate nella notte ... primonumero.it
Fiamme in un appartamento nel cuore della notteFUCECCHIO: Due squadre dei Vigili del fuoco hanno messo in salvo un uomo, soccorso poi dai sanitari del 118. Le altre famiglie si sono riversate in strada ... toscanamedianews.it
Boato e fiamme a Sassari, auto a fuoco nella notte: indagini in corso Sul posto dove è scoppiato il rogo anche la polizia di Stato facebook