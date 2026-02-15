Nella notte, un incendio divampa in un appartamento a Fucecchio, causando l’intossicazione di una persona e lo sgombero di alcune famiglie. Le fiamme si scatenano alle 2.20 in viale Cristoforo Colombo, quando le squadre dei vigili del fuoco arrivano sul posto per spegnere il rogo che si è sviluppato nell’ultimo piano di un palazzo di due piani.

Fucecchio, 15 febbraio 2026 – Fiamme nella notte a Fucecchio. Intorno alle 2.20 di oggi, 15 febbraio, le squadre sono intervenute in viale Cristoforo Colombo per un incendio divampato in un appartamento all’ultimo piano di un edificio di due piani fuori terra. Sul posto sono arrivate due squadre, una delle quali proveniente dal comando di Pisa con il distaccamento di Castelfranco, oltre a un’autoscala. I vigili del fuoco hanno fatto ingresso nell’abitazione, invasa dal fumo, e hanno evacuato un uomo che è stato poi affidato al personale sanitario del 118 per gli accertamenti del caso. Le fiamme, sviluppatesi all’interno di un locale dell’appartamento, sono state spente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiamme nella notte, a fuoco un appartamento. Una persona intossicata, famiglie in strada e tanta paura

Nella notte di venerdì 2 gennaio, un incendio ha interessato un appartamento in via Turati, nel quartiere Shangai.

Ieri mattina a Chiusa, un incendio ha interessato un appartamento mansardato, causando fumo e fiamme visibili.

Ho incendiato accidentalmente la mia casa e questo mi ha reso milionario.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.