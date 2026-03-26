Darmian sarà addio a fine stagione | su di lui 3 club italiani

Matteo Darmian, difensore dell'Inter dal 2020, sta per lasciare la squadra al termine della stagione. Durante il suo periodo in nerazzurro, ha partecipato a due campionati vinti e ha avuto un ruolo importante nelle competizioni europee sotto le gestioni di diversi allenatori. Al momento, sono tre i club italiani interessati al suo ingaggio.

La storia tra Matteo Darmian e l’Inter si avvia verso i titoli di coda. Il difensore nerazzurro, arrivato nel 2020, è stato uno degli uomini più affidabili nelle stagioni dei successi, contribuendo alla conquista di due Scudetti e ai percorsi europei sotto la guida prima di Conte e poi di Inzaghi. Ora, però, il suo ciclo sembra destinato a chiudersi. A pesare è anche l’ultima stagione, fin qui segnata da un problema muscolare importante che ne ha limitato la continuità. Il contratto in scadenza non verrà rinnovato e, a 36 anni, Darmian si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. L’idea del ritiro, al momento, non è presa in considerazione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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