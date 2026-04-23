A Design Journey | Il tram di Radisson Collection per scoprire Milano attraverso i maestri del design

Un nuovo tram dedicato al design permette di esplorare Milano attraverso le opere di vari maestri. Il percorso parte da Piazza Fontana e si arricchisce di installazioni e interventi curati da diversi artisti e designer. Il tram, parte di un progetto culturale, offre ai passeggeri una visita alla città con fermate e punti di interesse scelti per rappresentare l’arte e il design milanese.

Radisson Collection porta il design direttamente sui binari di Milano in occasione del Fuorisalone 2026. Un'occasione unica che trasforma un mezzo di trasporto quotidiano in uno spazio d'esperienza dedicato alla narrazione urbana. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Atm, propone un tram che diventa un ambiente immersivo, capace di richiamare l’estetica e l’atmosfera degli hotel del gruppo e di fonderla con l’anima più intima del capoluogo lombardo. Dalle creazioni di Dainelli Studio a “Sga-Bello” di Matias Sagaría, fino ai contributi di Federico Peri e Sara Ricciardi, il progetto ruota attorno alle voci e alle opere di cinque designer internazionali.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - A Design Journey: Il tram di Radisson Collection per scoprire Milano attraverso i maestri del design Notizie correlate Leggi anche: Milano Design Week 2026: ma come si vestono i maestri del design? Leggi anche: ISIA Research – New Design for a New World: il design come laboratorio del futuro alla Milano Design Week 2026 Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Fiat at Milan Design Week: a journey through icons of the past and city cars of the future; Milano Design Week 2026: BECOMING, design as a process in perpetual evolution; Design, a Base Milano l'inquinamento acustico urbano diventa una listening experience firmata Continental; Fuorisalone a Palazzo Lombardia, Fontana inaugura Oasi Life Experience. Zero.eu. . The exhibition “Journey of Reflection” unfolds Kia’s design philosophy through three immersive spatial installations, each representing a core characteristic underlying its foundation: Culture Vanguard, Creative Risk-takers, and Relentless Innovators. - facebook.com facebook Ciao Milan! Join us at Palazzo Acerbi for an immersive journey through the senses. Kelly Wearstler H&M HOME at Milan Design Week Palazzo Acerbi Corso di Porta Romana, 3, Milan 21–26 April Tue 9am–5pm Wed–Sun 9am–6pm x.com