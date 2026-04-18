Durante la Milano Design Week 2026, si è parlato anche di stile e di come i professionisti del settore si vestano durante l’evento. Si è notato che molti di loro scelgono abbigliamenti curati e studiati, spesso riflettendo le tendenze e le proprie personali interpretazioni del design. La moda, in questo contesto, diventa un elemento che accompagna le esposizioni e le presentazioni, contribuendo a creare un’immagine coerente con il mondo del progetto e dell’arte.

Basta guardarsi intorno per capire che non esiste un’unica scuola. C’è chi sembra aver eletto il minimalismo a religione, chi ha trasformato il nero in una comfort zone decisamente chic, e chi invece entra in una stanza come se fosse già perfettamente dentro al proprio universo estetico. In comune, però, hanno una cosa: si vestono spesso come progettano. C’è più rigore in alcuni, più gusto per la scena in altri, ma quasi mai nulla è davvero casuale. E no, non è un dettaglio. Da Patricia Urquiola a Formafantasma, fino a Philippe Starck e Kelly Wearstler, ecco chi ha fatto del guardaroba un’estensione più o meno consapevole del proprio mondo creativo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Milano Design Week 2026: ma come si vestono i maestri del design?

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