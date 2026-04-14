Bomba Molotov contro l' auto del rivale per una ragazza | arrestati due giovani

Due giovani sono stati arrestati per aver lanciato una bottiglia incendiaria, nota come

Fabbricazione, detenzione e utilizzo di una bottiglia incendiaria tipo “Molotov”, con l'aggravante di aver messo in serio e concreto pericolo la pubblica incolumità. Sono i reati contestati a due giovani di Palagonia: il 21enne Enrico Amoroso e il 19enne Pietro La Guidara. L'episodio per il quale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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