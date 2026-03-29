La Protezione Civile 'Pegaso' di Vieste cerca nuovi volontari per sostenere le attività di soccorso e assistenza in diverse situazioni di emergenza. Da tempo, i volontari intervengono durante incendi boschivi, nubifragi e in momenti di necessità per aiutare le persone coinvolte. La loro presenza rappresenta un punto di riferimento nelle operazioni di supporto alla popolazione locale.

La formazione sarà gratuita, con la possibilità di accedere a corsi importanti, quali operatore antincendio boschivo, rischio medio-alto, BLSD, rischio idrogeologico, TLC e altro. Come partecipare Da anni, i volontari della Protezione Civile 'Pegaso' di Vieste corrono tra gli incendi che divorano i boschi, nel fango dopo i nubifragi, accanto alle persone quando arriva la paura vera. Lo hanno fatto in silenzio, lasciando il lavoro, la famiglia, i propri impegni per esserci sempre. Ma è arrivato il momento in cui anche chi ha sempre aiutato ha bisogno di aiuto. “Il nostro territorio brucia, si spezza, si allaga, soffre. E non possiamo continuare a indignarci solo davanti a una collina in fiamme o a una strada sommersa dall’acqua, per poi tornare alla nostra vita come se non fosse affar nostro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - La protezione civile 'Pegaso' ha bisogno di nuovi volontari: "Trasformiamo il cuore in azione"

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