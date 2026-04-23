A 44 anni l' attrice premio Oscar vive un momento di profonda serenità accanto al nuovo compagno il produttore francese Tanguy Destablefsd

A 44 anni, l'attrice premio Oscar ha annunciato di essere in attesa del suo terzo figlio, il primo con il nuovo compagno, un produttore francese noto nel settore musicale elettronico. La notizia è stata comunicata recentemente dalla stessa attrice, che sembra attraversare un momento di serenità con il suo nuovo partner. La coppia si è formata dopo il matrimonio con il precedente coniuge, da cui ha due figli.

A 44 anni, Natalie Portman vive – di nuovo – il capitolo più dolce. Lo annuncia lei stessa pochi giorni fa: è in attesa del suo terzo figlio, il primo insieme al compagno Tanguy Destable, noto sulla scena musicale elettronica francese come Tepr. Dopo il recente percorso di Gisele Bündchen, anche la protagonista di Black Swan celebra la maternità oltre gli “anta”. Natalie Portman: la carriera in 10 film fondamentali X Natalie portman incinta a 45 anni. Ma le foto sono vere?. Se le foto di inizio anno non lasciavano presagire nulla, nelle ultime interviste rilasciate ai media, l’attrice premio Oscar (45 anni il prossimo 9 giugno) conferma la terza gravidanza.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - A 44 anni, l'attrice premio Oscar vive un momento di profonda serenità accanto al nuovo compagno, il produttore francese Tanguy Destablefsd Notizie correlate Jessie Buckley vince come miglior attrice agli Oscar 2026: «Dedico questo premio al bellissimo caos del cuore di una madre»E così, quando sale sul palco del Dolby Theatre per ritirare l’Oscar, Jessie Buckley parla prima di tutto di maternità. Michelle Yeoh, l'attrice Premio Oscar svela la sua stella sulla Hollywood Walk of FameL’attrice Premio Oscar Michelle Yeoh ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Aggiornamenti e dibattiti Natalie Portman incinta: l’attrice in attesa del terzo figlio, insieme al compagno Tanguy DestableNatalie Portman aspetta il terzo figlio, il primo con Tanguy Destable. L’attrice racconta una maternità più consapevole e serena. rumors.it Natalie Portman mamma per la terza volta a 44 anni: So quanto sono fortunataL’attrice premio Oscar aspetta un bambino dal musicista francese Tanguy Destable. Ha altri due figli avuti dall’ex marito Benjamin Millepied ... quotidiano.net