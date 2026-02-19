Michelle Yeoh l' attrice Premio Oscar svela la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame

Michelle Yeoh, attrice premio Oscar, ha scoperto la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood. La motivazione è il suo contributo al cinema internazionale, che ha conquistato pubblico e critica. Durante la cerimonia, ha ricordato le sue origini malaysiane e il sogno di diventare un’attrice riconosciuta nel mondo. La sua carriera si è sviluppata in molti film di successo, tra cui quelli d’azione e di arti marziali. La scena si è svolta nel cuore di Los Angeles, davanti a numerosi fan.

L'attrice Premio Oscar Michelle Yeoh ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. "Una volta ero una bambina della Malesia, seduta sotto il cielo a guardare una sola stella fissa. E ora ce n'è una per terra", ha detto l'attrice premiata dall'Academy nel 2023 come miglior attrice per il film 'Everything Everywhere All at Once'.