L’attrice protagonista di Hamnet ha vinto come miglior attrice agli Oscar 2026, ricevendo la statuetta dopo aver mantenuto il ruolo di favorita per diversi mesi. Durante il discorso di ringraziamento, ha dedicato il premio al “bellissimo caos del cuore di una madre”. La premiazione si è svolta in una cerimonia a Los Angeles, con la protagonista che ha ricevuto molti applausi dal pubblico.

E così, quando sale sul palco del Dolby Theatre per ritirare l’Oscar, Jessie Buckley parla prima di tutto di maternità. «Vorrei dedicare questo premio al bellissimo caos del cuore di una madre», dice. «Conoscere queste donne incandescenti e intraprendere il viaggio per capire la capacità dell’amore di una madre è la più grande collisione della mia vita». E ancora: «Veniamo tutte da una discendenza di donne che continuano a creare contro ogni previsione». Poi lo sguardo si rivolge verso la platea, dove siede la sua famiglia arrivata dall’Irlanda. «Mamma, papà, grazie per averci insegnato a sognare e a non farci mai definire dalle aspettative degli altri, ma a prenderci cura delle cose seguendo la nostra passione», dice. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jessie Buckley vince come miglior attrice agli Oscar 2026: «Dedico questo premio al bellissimo caos del cuore di una madre»

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