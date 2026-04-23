A 27 anni diventa sacerdote | la storia di don Cristian Oneta

A 27 anni, Cristian Oneta sta per essere ordinato sacerdote. Originario di Desenzano del Garda, è cresciuto nel quartiere di Capolaterra, frequentando la parrocchia e l’oratorio di San Giuseppe Lavoratore. La sua storia riguarda la lunga strada di formazione e dedizione intrapresa nel corso degli anni, che lo ha portato a questo importante traguardo.

Desenzanese doc, cresciuto nel quartiere di Capolaterra tra la parrocchia e l’oratorio di San Giuseppe Lavoratore, Cristian Oneta sta per diventare sacerdote a soli 27 anni. Sabato 25 aprile, alle 16, nella cattedrale di Verona, il vescovo Domenico Pompili ordinerà cinque nuovi sacerdoti. Tra.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Rimane vedovo e diventa prete, dopo vent’anni sposa il figlio: la storia incredibile di don CarloLa vicenda di don Carlo dei Lazzaretti rappresenta una di quelle parabole umane capaci di scuotere nel profondo, non tanto per la sua eccezionalità... Dopo la morte della moglie diventa sacerdote: don Carlo Dei Lazzaretti celebra le nozze di uno dei suoi figliCarlo Dei Lazzaretti, 72 anni di Lecce, ha celebrato le nozze di suo figlio in Messico: da tre anni infatti, dopo la morte della moglie, è diventato...