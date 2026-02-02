Dopo la morte della moglie diventa sacerdote | don Carlo Dei Lazzaretti celebra le nozze di uno dei suoi figli

Don Carlo Dei Lazzaretti, 72 anni di Lecce, ha preso parte alle nozze di suo figlio in Messico. Dopo aver perso la moglie tre anni fa, ha deciso di diventare sacerdote e di partire in missione in America Latina. La cerimonia si è svolta senza intoppi, tra emozioni e ricordi di una vita cambiata.

Carlo Dei Lazzaretti, 72 anni di Lecce, ha celebrato le nozze di suo figlio in Messico: da tre anni infatti, dopo la morte della moglie, è diventato sacerdote e si è trasferito in missione in America Latina.

