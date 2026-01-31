Dopo aver perso la moglie, don Carlo dei Lazzaretti ha deciso di diventare sacerdote. Vent’anni dopo, ha sposato il suo stesso figlio, un gesto che ha lasciato molti senza parole. Una storia che mette in discussione i confini tra dolore, fede e scelte di vita.

La vicenda di don Carlo dei Lazzaretti rappresenta una di quelle parabole umane capaci di scuotere nel profondo, non tanto per la sua eccezionalità esteriore, quanto per la forza della trasformazione interiore che la sostiene. In un mondo che spesso corre verso il consumo e l’oblio del dolore, la scelta di quest’uomo di settantadue anni, ex professionista affermato nel campo tributario e commerciale, si pone come un segno di contraddizione e di speranza. La sua esistenza è stata letteralmente spaccata in due da un lutto devastante, la perdita della moglie e madre dei suoi tre figli, un evento che avrebbe potuto segnare la fine di ogni prospettiva e che invece è diventato il terreno fertile per una fioritura spirituale del tutto inaspettata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Rimane vedovo e diventa prete, dopo vent’anni sposa il figlio: la storia incredibile di don Carlo

