Durante il periodo che si estende fino al 3 maggio, si prevede che sulle strade italiane ci saranno circa 95 milioni di spostamenti, secondo dati di Anas. Il volume più elevato di arrivi nelle località di destinazione si registra nel giorno di sabato 25 aprile, in prossimità del maxi ponte di primavera. Questa mobilitazione coinvolge sia viaggi brevi che spostamenti più lunghi, con un afflusso significativo di veicoli in diverse regioni del paese.

? Cosa sapere Anas prevede 95 milioni di spostamenti sulle strade italiane fino al 3 maggio.. Il picco di arrivi alle mete è atteso per sabato 25 aprile.. Circa 95 milioni di veicoli si riverseranno sulle strade italiane tra oggi e il prossimo 3 maggio, secondo le proiezioni fornite da Anas per il maxi ponte di primavera che celebra la Festa della Liberazione e il 1° maggio. Il monitoraggio del traffico sulla rete gestita dalla società del Gruppo Fs delinea un quadro di mobilità estremamente intenso per i prossimi giorni. Le stime indicano che già in questa giornata di giovedì 23 aprile si registrerà un incremento del 6% rispetto alla normale frequenza settimanale dei flussi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 95 milioni di auto in viaggio: l’esodo per il maxi ponte di primavera

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