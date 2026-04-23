80 anni della Vespa Usb proclama sciopero | Fabbrica senza futuro

In occasione degli ottant’anni della Vespa, a Pontedera si stanno organizzando eventi e celebrazioni ufficiali che metteranno in mostra il marchio e la sua storia. Contestualmente, l’Unione Sindacale di Base ha annunciato uno sciopero, definendo la fabbrica come priva di prospettive future. La protesta si inserisce nel clima di tensione tra i lavoratori e l’azienda, con le parti che si confrontano sui temi occupazionali e di sostenibilità del sito produttivo.

"A Pontedera si preparano le celebrazioni per gli ottant’anni della Vespa: eventi, discorsi, una vetrina costruita per esaltare un passato glorioso. Ma dentro lo stabilimento la realtà è un’altra, e va in direzione opposta. Ogni giorno assistiamo a un arretramento concreto: diminuisce il lavoro.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Una festa lunghissima. Gli 80 anni della VespaSarà un compleanno lungo quasi un anno quello che Pontedera sta preparando per la ‘sua’ Vespa. Leggi anche: La Vespa compie 80 anni: inviaci la tua foto per festeggiare insieme un’icona senza tempo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pontedera festeggia gli 80 anni della Vespa fra arte e raduno nazionale; Gli 80 anni di Vespa al Villaggio Piaggio; Vespa compie 80 anni, la storia dell’icona italiana firmata Piaggio; 80 anni di Vespa: ecco il modello che celebra l'anniversario | Dueruote. Vespa Piaggio, 80 anni di storia: dall’Italia al mondo un’icona senza tempoVespa Piaggio compie 80 anni: storia, evoluzione e modelli iconici dal 1946 a oggi. Eventi anche in Liguria per celebrare lo scooter simbolo del design italiano. ligurianotizie.it Vespa 80 anni: 10 modelli entrati nella storia dell'highlander a due ruoteL'evoluzione della Vespa attraverso dieci modelli simbolo, passando dalla 98 del 1946 alla Faro basso, dalla prima sportiva 150 GS alle icone giovanili come 50 e 90 SS, fino alla Rally e alla lunga er ... gazzetta.it Il 26 aprile 1946 nasceva la Vespa… e il mio papà era già un pioniere di quello che - facebook.com facebook Bella la foto, Max, il tuo papà e la #Vespa, mezzo di trasporto iconico, anche nella mia famiglia. Ho accompagnato i miei alunni a Pontedera, sempre tutti entusiasti! x.com