70 anni di Corte Costituzionale | il tesoro di 22.000 sentenze

In occasione dei settant’anni di attività, la Corte Costituzionale celebra il suo traguardo con una cerimonia al Quirinale. In questo periodo, sono state depositate circa 22.000 sentenze che hanno contribuito a delineare il ruolo della magistratura costituzionale nel sistema italiano. La ricorrenza è stata occasione per fare il punto sulla storia della corte e sul suo operato nel corso degli anni.

? Cosa sapere Mattarella e Amoroso celebrano al Quirinale i settanta anni della Corte Costituzionale.. L'archivio presenta quindici volumi con oltre ventimila sentenze sulla storia del diritto nazionale.. Al Palazzo del Quirinale, questa mattina, il Presidente della Sergio Mattarella ha presenziato alla celebrazione dei settanta anni della Corte Costituzionale, un traguardo che segna sette decenni di vigilanza sulle istituzioni repubblicane. L’evento, che ha riunito le massime cariche dello Stato e i vertici della magistratura, è stato aperto dal Presidente della Consulta Giovanni Amoroso. Durante l’incontro, la storia dell’organo è stata ripercorsa attraverso un video documentario intitolato 1956-2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 70 anni di Corte Costituzionale: il tesoro di 22.000 sentenze Notizie correlate Leggi anche: La Corte costituzionale compie 70 anni: il valore irrinunciabile del nostro giudice delle leggi “La Corte di Giustizia UE prevale sulla Corte costituzionale degli Stati membri”Quindi la CGUE ci ricorda oggi nel modo più chiaro possibile che è l’unica corte suprema! Anche se la vostra Costituzione va contro il diritto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LA CORTE COSTITUZIONALE CELEBRA 70 ANNI DI ATTIVITÀ; I 70 anni della Corte che ricorda l'Antigone di Sofocle; Circolazione internazionale degli oggetti di rilievo culturale: certificazione e acquisto coattivo; Consulta: legittimo il meccanismo di calcolo a blocchi applicato alla perequazione delle pensioni. Mattarella a cerimonia al Quirinale 70 anni Corte CostituzionaleRoma, 23 apr. (askanews) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato al Quirinale alla Cerimonia in occasione ... stream24.ilsole24ore.com Corte Costituzionale, presidente Amoroso: Consulta custode della Costituzione da 70 anniLeggi su Sky TG24 l'articolo Corte Costituzionale, presidente Amoroso: 'Consulta custode della Costituzione da 70 anni' ... tg24.sky.it Al Quirinale la cerimonia in occasione dei 70 anni della Corte Costituzionale con il presidente della Repubblica Mattarella. DIRETTA STREAMING sul sito ANSA.it. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/dirette_live/2026/04/22/quirinale-la-cerimonia-in-occasio - facebook.com facebook Al Quirinale la cerimonia in occasione dei 70 anni della Corte Costituzionale con il presidente della Repubblica Mattarella. DIRETTA STREAMING sul sito ANSA.it. #ANSA ansa.it/sito/notizie/d… x.com