5x1000 destinare la propria quota irpef

Ogni anno, i cittadini italiani hanno la possibilità di scegliere di destinare il 5x1000 dell’IRPEF a enti e organizzazioni che si occupano di progetti sociali, scientifici o culturali. Questa scelta si effettua durante la compilazione della dichiarazione dei redditi, inserendo il codice fiscale dell’organizzazione beneficiaria. La quota non comporta costi aggiuntivi per il contribuente e permette di sostenere attività senza scopo di lucro.

Il 5x1000 è una quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che ogni contribuente può destinare, al momento della dichiarazione dei redditi, a favore di enti che operano in ambito sociale, scientifico o culturale. Non si tratta di una tassa in più, ma di una parte delle imposte già dovute allo Stato che può essere indirizzata secondo la propria volontà. Questo meccanismo nasce con l’obiettivo di sostenere il terzo settore e tutte quelle realtà che svolgono attività di interesse collettivo. Tra i beneficiari rientrano organizzazioni di volontariato, enti del terzo settore, istituti di ricerca scientifica e sanitaria, associazioni sportive dilettantistiche e, in alcuni casi, anche i comuni per attività sociali specifiche.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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