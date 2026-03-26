Tari qual è la differenza tra quota fissa e quota variabile e come calcolarle

La Tari è una tassa comunale che serve a coprire i costi legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani. La quota può essere suddivisa in due parti: una fissa, che si basa su parametri standard come la superficie dell’immobile, e una variabile, calcolata in base alla quantità di rifiuti prodotta o alla quantità di servizi richiesti. Per determinarle, si utilizzano formule specifiche stabilite dagli enti locali.

(Adnkronos) – La Tari è la tassa sui rifiuti destinata a finanziare il servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti urbani. Si tratta di un tributo locale che deve essere pagato da chi possiede o utilizza un immobile che può produrre rifiuti, come abitazioni, negozi, uffici o stabilimenti produttivi. L’importo della Tari non è. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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