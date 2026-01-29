Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026 | i pronostici di OA Sport Italia da record di podi?

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte. Dopo sette anni dall’assegnazione, gli atleti preparano le ultime mosse in vista dell’evento. Gli esperti di OA Sport hanno già fatto i loro pronostici, puntando su alcune discipline e sulle possibilità di medaglie per l’Italia. La febbre olimpica cresce e gli italiani sperano in un risultato storico, magari un record di podi.

Ci siamo! Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sembravano lontanissime quando furono assegnate all’Italia ormai 7 anni fa. Pochi giorni ancora e si accenderà il sacro braciere. I Giochi Invernali tornano nel Bel Paese a distanza di due decenni esatti dall’edizione di Torino. Come da tradizione, OA Sport ha emesso i suoi pronostici della vigilia. Ne è scaturita un’Italia a ridosso delle prime 10 posizioni del medagliere, capace di migliorare sensibilmente il record totale di podi in una singola edizione (20 a Lillehammer 1994), ma con una netta discrepanza tra gli ori (che sarebbero comunque il doppio rispetto a quelli di Pechino 2022) e gli argentibronzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Milano Cortina 2026 si propone come un’edizione delle Olimpiadi orientata alla sostenibilità, con un’attenzione particolare all’integrazione tra modernità e tradizione.

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si svolgeranno dal 4 al 22 febbraio, con la Cerimonia di apertura il 6 e le prime medaglie assegnate il 7.

Ci prendono in giro per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, cosa sta succedendo

