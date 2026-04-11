Frosolone chiama le bocce | 220 atleti pronti alla sfida nazionale

Nel fine settimana di aprile, Frosolone ospiterà un evento sportivo dedicato alle bocce, con due tornei nazionali che si svolgeranno tra sabato 11 e domenica 12. Alla competizione parteciperanno complessivamente 220 atleti provenienti da diverse regioni italiane, pronti a sfidarsi sul campo. L’appuntamento prevede il 22° Trofeo Città di Frosolone e il 19° Trofeo Lelio Pallante, che richiamano appassionati e sportivi del settore.

Frosolone si prepara ad accogliere un afflusso massiccio di sportivi tra sabato 11 e domenica 12 aprile, con il 22° Trofeo Città di Frosolone e il 19° Trofeo Lelio Pallante che vedranno la partecipazione di ben 220 atleti. La competizione nazionale, organizzata dall’ASD Frosolonese sotto la guida del presidente Pasquale Mangione, coinvolgerà diverse realtà provenienti da Molise, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia e persino dalla Sicilia con la RSport Messina. L’atmosfera nel borgo molisano è carica di aspettativa per questo appuntamento che celebra anche la memoria di un personaggio fondamentale per la comunicazione locale, l’ex sindaco e Presidente del Consiglio Regionale del Molise, storico editore di Telemolise. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frosolone chiama le bocce: 220 atleti pronti alla sfida nazionale Bocce: Vinchiaturo sfida l’élite umbra per lo scudetto nazionaleIl bocciodromo di Vinchiaturo si prepara a ospitare un evento di altissimo livello per il sportivo molisano: sabato 11 aprile, con partenza fissata... Leggi anche: Usa-Iran, yankees pronti alla sfida ai pasdaran: tutte le forze in campo per l’eventuale attacco a Teheran