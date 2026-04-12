Oggi le Colonie Padane di Cremona ospitano la gara di Orienteering Sprint valida per la tappa della Coppa Italia. Circa 700 atleti si sfidano sui percorsi tecnici all’interno della città, che si trasforma in un palcoscenico per questa disciplina. L’evento si svolge nel centro storico, coinvolgendo atleti di diverse regioni italiane in una competizione caratterizzata da velocità e precisione.

Le Colonie Padane di Cremona si trasformano oggi in un palcoscenico d’élite per la Coppa Italia Sprint di Orienteering, un appuntamento che vede protagonista la velocità pura tra i percorsi tecnici della città del Torrazzo. Circa 700 atleti sono pronti a sfidarsi in una prova che ha richiesto dodici mesi di pianificazione intensiva, segnando un momento di rilievo nazionale per il territorio cremonese attraverso una disciplina che unisce precisione cartografica e sforzo fisico esplosivo. Sfide tecniche e numeri di una manifestazione di alto profilo. L’impatto della prova sulle Colonie Padane è quantificabile nel numero di partecipanti: dopo l’importante affluenza registrata nella gara di Sala Baganza, dove i pettorali raggiunsero quota 812, l’evento odierno conta la presenza di 650 tesserati della Federazione Italiana Sport Orientamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 700 atleti alla sfida: l’Orienteering Sprint conquista Cremona

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