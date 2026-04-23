48 anni fa Baresi esordiva con la maglia del Milan contro il Verona | l’inizio di una storia leggendaria

Quarantottomila anni fa, un calciatore esordiva in Serie A con la maglia del Milan contro il Verona. Era il debutto di un giocatore che avrebbe poi scritto numerose pagine di storia nel calcio italiano. Quel giorno segnò l’inizio di una lunga carriera, durata diversi decenni, fatta di partite, record e titoli vinti con il club rossonero. La sua presenza in campo rimane un ricordo importante per i tifosi e gli appassionati di calcio.

Il 23 aprile 1978 non è una data qualsiasi nella storia del Milan: è il giorno dell'esordio in Serie A di Franco Baresi. A soli 17 anni, il giovane difensore cresciuto nel vivaio rossonero debutta allo stadio 'Bentegodi' contro l'Hellas Verona, iniziando un percorso destinato a diventare leggendario per il club rossonero e la storia del calcio. La fiducia riposta nei suoi confronti si capisce fin da subito, visto che alla prima col Milan parte come titolare e gioca 90'. I rossoneri hanno poi vinto il match 1-2 grazie ai gol di Albertino Bigon e il rigore siglato da Ruben Buriani. Come detto, quello è solo l'inizio per uno dei più grandi difensori della storia del calcio, ma soprattutto del Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - 48 anni fa Baresi esordiva con la maglia del Milan contro il Verona: l’inizio di una storia leggendaria Notizie correlate Leggi anche: Cesare Maldini, 71 anni fa il primo gol con la maglia del Milan Leggi anche: Il 30 marzo di Paolo Maldini: 18 anni fa il Capitano segnava il suo ultimo gol con la maglia del Milan