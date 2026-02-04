Vannacci | Ciao Lega vado da solo Salvini deluso | La parola è sacra

Roberto Vannacci ha deciso di uscire dalla Lega e di avviare un percorso indipendente con un nuovo partito,

Alla fine lo strappo è arrivato. Roberto Vannacci lascia la Lega e prosegue la strada da solo con il suo nuovo partito "Futuro Nazionale". Il leader Matteo Salvini si dice "deluso e amareggiato" dal generale che aveva candidato alle scorse europee e poi nominato vicesegretario del Carroccio, levandosi più di qualche sassolino dalle scarpe. Perché la Lega aveva accolto Vannacci "quando aveva tutti contro ed era rimasto da solo" e con l'idea di fare "un lungo cammino insieme". Far parte di un partito, però, "non significa solo ricevere, essere al centro di tutto, ottenere posti e candidature. È soprattutto lavoro, sacrificio e prima di tutto lealtà" sottolinea Salvini lanciando una bordata a Vannacci: "Siamo abituati a pensare che parole come onore, disciplina e lealtà abbiano un significato preciso, specie per chi ha indossato una divisa". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

