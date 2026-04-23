25 Aprile tutti i musei aperti a Genova in occasione della Festa della Liberazione

Per il 25 Aprile, i musei di Genova resteranno aperti al pubblico. Le principali istituzioni culturali della città avranno orari di apertura e chiusura specifici per celebrare la Festa della Liberazione. Questa giornata vede quindi le strutture museali accessibili, offrendo l’opportunità di visitarle durante il giorno. Nessuna modifica agli orari abituali è stata comunicata, e le visite sono consentite come di consueto in questa ricorrenza.

Anche in occasione del 25 Aprile, i Musei di Genova si aprono al pubblico. Ecco le principali istituzioni museali con gli orari di apertura e chiusura per la Festa della Liberazione.Musei apertiMusei di Strada Nuovadalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso 1 ora prima della chiusura)Castello.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Festa della Liberazione: il 25 aprile ingresso gratuito nei musei di FirenzeQuest'anno, la celebrazione del 25 aprile a Firenze assume un valore ancora più speciale per cittadini e turisti. Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma per il 25 Aprile e non soloANCONA – È stato definito e approvato oggi, giovedì 16 aprile, dalla Giunta comunale, il calendario delle manifestazioni per la celebrazione del 25... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 25 aprile - Festa della Liberazione; Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; 25 aprile - Festa della liberazione. Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma il 25 aprile a RomaDalle cerimonie nei luoghi simbolo della Resistenza agli appuntamenti culturali e musicali in città: il cartellone completo delle iniziative da non perdere ... romatoday.it Festa della Liberazione 2026: tutti gli eventi in UmbriaIn tutta la regione cortei, celebrazioni e commemorazioni sulle tombe dei partigiani. A Perugia arriva la street parade per la Liberazione ... umbria24.it Sarà una Festa della Liberazione soleggiata e primaverile con l’arrivo di un’alta pressione nordafricana. Le minime però scenderanno sotto la media del periodo, fino a 3-5° al Centro Nord. L’allarme: mar Mediterraneo sempre più caldo Leggi l'articolo #M - facebook.com facebook