25 aprile per la Liberazione i Giardini Serravalle si animano con incontri musica e stand gastronomici

Sabato 25 aprile, i Giardini Serravalle di Cesena si riempiranno di attività per celebrare la Liberazione. A partire dalle 14.30, si svolgeranno incontri, concerti e stand gastronomici. La giornata prevede diverse iniziative aperte al pubblico, con l’obiettivo di ricordare questa ricorrenza attraverso momenti di aggregazione e cultura. L’evento proseguirà nel pomeriggio con intrattenimenti e attività dedicate ai partecipanti.