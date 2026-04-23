25 aprile per la Liberazione i Giardini Serravalle si animano con incontri musica e stand gastronomici
Sabato 25 aprile, i Giardini Serravalle di Cesena si riempiranno di attività per celebrare la Liberazione. A partire dalle 14.30, si svolgeranno incontri, concerti e stand gastronomici. La giornata prevede diverse iniziative aperte al pubblico, con l’obiettivo di ricordare questa ricorrenza attraverso momenti di aggregazione e cultura. L’evento proseguirà nel pomeriggio con intrattenimenti e attività dedicate ai partecipanti.
Sabato 25 aprile, a partire dalle 14.30, ai Giardini Serravelle di Cesena la Liberazione verrà celebrata con una giornata ricca di iniziative. ProgrammaPer l’intero pomeriggio saranno attivi i punti ristoro e lo spazio bimbi; alle 14:30 apertura dello spazio radiofonico a cura di Uniradio Cesena.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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