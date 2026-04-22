25 aprile i promotori della festa | Ai Giardini Serravalle per rompere l' assedio dell' odio in un tempo di conflitti

In occasione del 25 aprile, i promotori dell’evento ai Giardini Serravalle hanno commentato il significato di ‘rompere l’assedio’, tema scelto per questa edizione. La festa si svolgerà nel rispetto delle tradizioni e mira a contrastare l’odio in un periodo segnato da conflitti. Dopo le polemiche sollevate da un esponente politico, gli organizzatori hanno chiarito gli obiettivi della manifestazione e il suo intento di promuovere un momento di riflessione condivisa.