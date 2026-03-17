Unità d’Italia; Mattarella richiama a libertà giustizia e pace

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, il presidente della Repubblica si è recato all’Altare della Patria per commemorare i 165 anni dall’unità del paese. Durante la cerimonia, ha richiamato i valori di libertà, giustizia e pace come elementi fondamentali per la storia e il futuro dell’Italia. La commemorazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini presenti sul luogo.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale è all’Altare della Patria per celebrare i 165 anni della ricorrenza. La ‘Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera’ richiama elementi fondanti dell‘identità della Repubblica: indipendenza, sovranità popolare, libertà, giustizia e pace. Si tratta di valori maturati lungo un percorso storico complesso e non privo di afflizioni, che trova la sua più alta e compiuta espressione nella Costituzione, autentico presidio dei diritti e delle responsabilità che definiscono la nostra comunità nazionale”, ha detto Mattarella. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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