Meloni appello alla coesione nazionale Poi l’affondo sul M5S e lo scontro con il Pd | Incoerenti sugli Usa

Il primo ministro ha lanciato un appello alla coesione nazionale, sottolineando l’importanza di mantenere l’unità del Paese in un momento di crisi internazionale. Nel corso della giornata, ha rivolto un attacco al Movimento 5 Stelle e criticato lo scontro con il Partito Democratico, accusandoli di incoerenza riguardo alle posizioni sugli Stati Uniti. La sua agenda ha alternato messaggi di solidarietà e confronti politici.

Roma – Dottor Jekyll al mattino per chiedere l’unità del Paese di fronte alla crisi iraniana, Mister Hyde al pomeriggio per regolare i vecchi conti politici. In un solo giorno di dibattito parlamentare, la presidente del Consiglio sfoggia il volto più dialogante mai mostrato finora, per poi seppellire le minoranze sotto una valanga di sberle e citazioni avvelenate. Al Senato, infatti, auspica “la coesione nazionale” per affrontare “uno dei tornanti più complessi della storia recente”, propone l’apertura di un tavolo permanente maggioranza-opposizione a Palazzo Chigi e offre la piena disponibilità a un confronto continuo, anche “per le vie brevi”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni, appello alla coesione nazionale. Poi l’affondo sul M5S e lo scontro con il Pd: “Incoerenti sugli Usa” Articoli correlati Giorgia Meloni alla Camera, scontro frontale con Pd e M5S sull’Ue. Conte: «Crosetto è il primo lobbista delle armi» – La direttaLa premier Giorgia Meloni torna oggi nell’Aula della Camera dei deputati a quasi due mesi dal suo ultimo intervento (il 22 ottobre) per le... Meloni alla Camera, campo largo diviso sugli asset russi. M5s: “No alla confisca”. Pd: “Finalizzare proposta in tempi brevi”“Dopo le firme irresponsabili sul riarmo, messe senza passare da un voto degli italiani, stia attenta alle firme che mette a nome degli italiani... Tutti gli aggiornamenti su Meloni appello alla coesione nazionale... Temi più discussi: L’appello di Meloni sull’Iran: Serve coesione. Ma l’Italia non vuole entrare in guerra; Botta e risposta Pd-Meloni alla Camera: Non difende la posizione dell'Italia, ma quella di un altro Paese. La premier: Non volete accogliere il mio appello all'unità; Meloni: L'Italia non vuole entrare in guerra. Più tasse a chi specula sui carburanti; Meloni, appello alla coesione nazionale. Poi l’affondo sul M5S e lo scontro con il Pd: Incoerenti sugli Usa. Iran, Meloni: crisi complessa, invito alla coesione. L’Italia non prenderà parte agli attacchi, non siamo in guerraRoma, 11 mar. (askanews) – La crisi in Medio Oriente investe la sicurezza, l’economia, gli interessi italiani ed europei: è una crisi complessa tra le più complesse degli ultimi decenni che ci impone ... askanews.it Comunicazioni di Meloni: Medio Oriente, Ucraina e difesa europea in vista del ConsiglioMeloni chiede serietà e coesione, le opposizioni rispondono con critiche e risoluzioni. Il Parlamento voterà sulle mozioni in vista del summit Ue ... notizie.it Meloni: «Non dissi vigliacco a Conte premier dopo la morte di Soleimani» x.com Meloni può usare “Per sempre sì” ai comizi sul referendum: non serve il permesso di Sal Da Vinci Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia possono usare “Per sempre sì” di Sal Da Vinci ai comizi sul referendum se pagano i diritti SIAE. Gli artisti possono solo dissociars - facebook.com facebook