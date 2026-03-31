Dal 20 al 25 aprile si terrà uno sciopero nazionale dei tir per protestare contro l’aumento del prezzo del carburante. Le associazioni di settore hanno annunciato un fermo di cinque giorni, motivato dal gasolio che supera i 2 euro al litro e dall’imminente scadenza delle accise il 7 aprile. La misura prevede il blocco totale delle attività di trasporto su strada in tutto il Paese.

Gasolio oltre i 2 euro al litro e taglio delle accise in scadenza il 7 aprile: le associazioni parlano di “emergenza assoluta” e annunciano cinque giorni di stop Il prezzo del gasolio supera stabilmente la soglia dei 2 euro al litro e la tensione nel settore dell’autotrasporto raggiunge livelli critici. Dal 20 al 25 aprile è stato proclamato lo scciopero dei tir da Trasporto Unito, mentre Unatras ha annunciato assemblee permanenti in 100 città italiane. Le associazioni di categoria denunciano una situazione ormai insostenibile, aggravata dall’imminente scadenza del taglio delle accise prevista per il 7 aprile. Come riportato da Skytg24, secondo i dati delMinistero delle Imprese, il gasolio ha toccato i 2,059 euro al litro, mentre la benzina si attesta a 1,750 euro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sciopero dei tir contro il caro carburante: fermo nazionale dal 20 al 25 aprile

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