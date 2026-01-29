De Pascale e Conti criticano il piano di Di Palma, che taglia 17 scuole e riduce le autonomie. Il presidente della Regione e l’assessora alla Scuola denunciano che così si indebolisce il pubblico, con più studenti e meno personale. La loro posizione si scontra con il decreto del commissario, che mira a riorganizzare la rete scolastica della regione per il prossimo anno scolastico.

Bologna, 29 gennaio 2026 - Sulla riorganizzazione della rete scolastica in regione, così come previsto da legge, intervengono il presidente della Regione, Michele de Pascale e l’assessora alla Scuola, Isabella Conti, che esprimono la loro contrarierà al decreto del commissario ad acta Bruno Di Palma che prevede, per l’anno scolastico 20262027, di ridurre le autonomie scolastiche da 532 a 515, con un taglio di 17 istituzioni distribuite su tutte le province. Di fatto si tratta di accorpare, per via amministrativa, istituti comprensivi e direzione didattiche. Ciò senza chiusura di plessi e azzeramento di classi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola, de Pascale contro il dimensionamento in Emilia Romagna: “Più studenti e meno personale, così si indebolisce il pubblico”

Il dimensionamento scolastico in Emilia-Romagna è al centro di un dibattito, con De Pascale che rivendica la conformità dei dati regionali.

