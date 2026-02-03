Progetto triennale conosci il tuo territorio nella Riviera del Brenta

Da veneziatoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Partono le attività del progetto triennale “Conosci il tuo territorio” nella Riviera del Brenta. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Wigwam Clubs Italia APS con il sostegno della Conferenza dei Sindaci, mira a coinvolgere le comunità locali attraverso eventi e iniziative educative. La scelta di avviare il progetto ora punta a rafforzare il legame tra i cittadini e il territorio, con un programma che durerà fino al 2027.

Prende ufficialmente avvio “Conosci il tuo territorio”, un progetto educativo e culturale di durata triennale (2025–2027) promosso dall’Associazione Wigwam Clubs Italia APS con il contributo della Conferenza dei Sindaci della Riviera del Brenta. L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa dei.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Riviera del Brenta

Premiati i “giovani cronisti” della Riviera del Brenta e del Miranese per i racconti di territorio tra memoria, cambiamenti e futuro

Il 29 novembre 2025, a Villa dei Leoni, si è svolta la cerimonia di premiazione del progetto “La Riviera del Brenta e del Miranese ieri e oggi – Giovani cronisti raccontano”.

Andrea Salmaso nuovo presidente dei sindaci della Riviera del Brenta

Andrea Salmaso, sindaco di Stra, è stato eletto all’unanimità presidente della conferenza dei sindaci della Riviera del Brenta.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Riviera del Brenta

Il nuovo ristorante della Triennale di MilanoNel cuore del Palazzo dell’Arte, apre Cucina Triennale, il nuovo ristorante e caffè di Triennale Milano. Un luogo aperto e accogliente, pensato per ogni momento della giornata, che restituisce vita e ... living.corriere.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.