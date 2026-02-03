Partono le attività del progetto triennale “Conosci il tuo territorio” nella Riviera del Brenta. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Wigwam Clubs Italia APS con il sostegno della Conferenza dei Sindaci, mira a coinvolgere le comunità locali attraverso eventi e iniziative educative. La scelta di avviare il progetto ora punta a rafforzare il legame tra i cittadini e il territorio, con un programma che durerà fino al 2027.

Prende ufficialmente avvio "Conosci il tuo territorio", un progetto educativo e culturale di durata triennale (2025–2027) promosso dall'Associazione Wigwam Clubs Italia APS con il contributo della Conferenza dei Sindaci della Riviera del Brenta. L'iniziativa nasce dalla volontà condivisa dei.

Il 29 novembre 2025, a Villa dei Leoni, si è svolta la cerimonia di premiazione del progetto “La Riviera del Brenta e del Miranese ieri e oggi – Giovani cronisti raccontano”.

Andrea Salmaso, sindaco di Stra, è stato eletto all’unanimità presidente della conferenza dei sindaci della Riviera del Brenta.

